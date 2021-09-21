Под Петрозаводском произошла смертельная авария

В Педасельге погиб водитель иномарки, перевернувшейся в кювет на крутом повороте, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в понедельник, 27 сентября, в 13.40 на 7км региональной автодороги «Педасельга – ст. Ладва-Ветка» в Прионежском районе 44-летний водитель автомобиля BMW перевернулся в кювет.

В результате происшествия до приезда скорой помощи погиб водитель автомобиля BMW, его 43-летний пассажир госпитализирован с травмами.

В ГИБДД отметили, что в момент ДТП водитель и пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.