Под Пудожем столкнулись иномарка с "девяткой", есть пострадавшие

По теме
Загрузка...
В Пудожском районе в дорожной аварии пострадали 2 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший четверг 2 августа водитель автомобиля "ВАЗ-21093", следуя по автодороге "Кривцы – Кубово", нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с встречным автомобилем Volkswagen Passat.
В происшествии пострадал 31-летний водитель "девятки" и его 24-летняя пассажирка. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что при изменении направления движения, необходимо убедиться в безопасности выполняемого маневра.
По теме
Выбор читателей
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
31.07.2018, 21:30
28.07.2018, 12:39
01.08.2018, 13:03
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии