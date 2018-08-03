Под Пудожем столкнулись иномарка с "девяткой", есть пострадавшие

В Пудожском районе в дорожной аварии пострадали 2 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг 2 августа водитель автомобиля "ВАЗ-21093", следуя по автодороге "Кривцы – Кубово", нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с встречным автомобилем Volkswagen Passat.

В происшествии пострадал 31-летний водитель "девятки" и его 24-летняя пассажирка. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при изменении направления движения, необходимо убедиться в безопасности выполняемого маневра.