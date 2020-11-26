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Под страхом потерять автомобиль житель Карелии вернул долг

Новости. Общество
13:50, 27 Ноября 2020
фото: © Архив ТАСС/Новодережкин Антон
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В Кондопоге мужчина вернул долг, когда узнал, что приставы хотят арестовать его автомобиль, сообщили в УФССП Карелии.

В Кондопожском районе местный житель накопил долг по кредитным платежам, а также не оплатил расходы по оплате государственной пошлины на сумму 51 тысяча рублей.

Поскольку мужчина нигде не работал и не имел официального дохода, с которого можно было бы взыскать долг по кредиту, в рамках законодательства судебным приставом были направлены запросы в компетентные органы, о том какая у них имеется информация о должнике или его имуществе. Из полученных ответов выяснилось, что за должником зарегистрирован автомобиль.

Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, обнаруженного у должника. После вручения требования о возможности ареста, нарушитель погасил задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительного сбора.

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