Под страхом потерять автомобиль житель Карелии вернул долг

В Кондопоге мужчина вернул долг, когда узнал, что приставы хотят арестовать его автомобиль, сообщили в УФССП Карелии.

В Кондопожском районе местный житель накопил долг по кредитным платежам, а также не оплатил расходы по оплате государственной пошлины на сумму 51 тысяча рублей.

Поскольку мужчина нигде не работал и не имел официального дохода, с которого можно было бы взыскать долг по кредиту, в рамках законодательства судебным приставом были направлены запросы в компетентные органы, о том какая у них имеется информация о должнике или его имуществе. Из полученных ответов выяснилось, что за должником зарегистрирован автомобиль.

Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, обнаруженного у должника. После вручения требования о возможности ареста, нарушитель погасил задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительного сбора.