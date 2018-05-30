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Новости. Общество
12:32, 30 Мая 2018

Под ж/д путями в Петрозаводске собираются построить тоннель для машин

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Администрация Петрозаводска заложила в проект бюджета на 2019 год средства на проектирование тоннеля для проезда автотранспорта под железной дорогой в районе улицы Достоевского.

Об этом говорится в проекте решения Петросовета о внесении изменений в городской бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

Подробнее об идее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-05-30 15:39:15
Когда-нибудь, это совершенно точно, я даже не сомневаюсь, глядя сквозь густую мглу грядущих лет, может не через четыре года, но здесь будет город-сад по-любому :)
В общем, говоря словами советских и русских классиков:

Но шепот громче голода -
он кроет капель спад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!

Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придется – ни мне, ни тебе. :)
bodhi
2018-05-30 14:23:02
Что вы всполошились? Читайте внимательнее: "... заложила в проект бюджета ... средства на ПРОЕКТИРОВАНИЕ ...". О строительстве речи даже не идёт.
29 млн. на дороге не валяются, любому проектбюро пригодятся. Сколько из этих млн. пойдут в карман чиновнику курирующему акцион, умолчим.
Беня
2018-05-30 15:27:55
bodhi, абсолютно в точку.
Проект бюджета это такая бумажка, которую составляют, потом пересоставляют, потом переделывают а уже потом, спустя 333 правки, когда от первоначального варианта почти нихрена не останется это таки принимают :)
кир
2018-05-30 14:12:14
Пацан сказал, пацан сделал.
Беня
2018-05-30 15:22:25
кир, это для верно внизах, для обладателей незамутненного сознания. А в горних мирах человек хозяин своему слову: захотел - дал, захотел - забрал :)
burumba
2018-05-30 13:28:13
Продлевать Ленинградскую до Чапаева тоже проектировали, да не выпроектировали.
Мизантроп
2018-05-30 12:35:48
Не прошло и полгода. Еще Демин мечтал об этом.
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