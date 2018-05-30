Под ж/д путями в Петрозаводске собираются построить тоннель для машин

Администрация Петрозаводска заложила в проект бюджета на 2019 год средства на проектирование тоннеля для проезда автотранспорта под железной дорогой в районе улицы Достоевского.

Об этом говорится в проекте решения Петросовета о внесении изменений в городской бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

Подробнее об идее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".