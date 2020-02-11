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Порадуйте дам необычным подарком в День всех влюбленных

Новости. Экономика
10:40, 12 Февраля 2020
фото: © Freepik
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Праздник на носу, а вы не знаете, что подарить?

Приобретите подарочный сертификат в магазине нижнего белья Jolidon.

Jolidon – европейское качество нижнего белья и аксессуаров, которые сделают любую представительницу прекрасного пола неповторимой. Каждая дама сможет подобрать для себя идеальный комплект: мягкие пижамы, хлопковые майки, коррекционное бельё с утягивающим эффектом, слитные и раздельные купальники и, конечно, сексуальное нижнее бельё. Благодаря великолепному сочетанию натуральных тканей и кружев, появляется ощущение мягкости, нежности и одновременно сексуальности.


© ТРЦ

Подарочные сертификаты номиналом тысячу, 3 тысячи и 5 тысяч рублей ждут вас в отделе Jolidon, который расположен в ТРЦ "Тетрис" на втором этаже.

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