Поддержать бизнес в период эпидемии власти решили продлением уплаты страховых взносов

Правительство РФ расширило перечень мер поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса - продлены сроки уплаты страховых взносов.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте министерства финансов Карелии.

"Сроки уплаты страховых взносов продлены для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами МСП и относятся к наиболее пострадавшим отраслям. Ранее это касалось только микропредприятий", - говорится в сообщении.

Как изменились требования к уплате страховых взносов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".