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Новости. Общество
11:41, 15 Октября 2019
фото: https://www.shutterstock.com

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь? (ОПРОС)

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После убийства 9-летней девочки в Саратове разгорелась дискуссия об отмене моратория на смертную казнь.

"Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября", - пишет РИА Новости.

Саратовцы тяжело восприняли известие о гибели девочки, сообщает местное издание saratovnews. Люди после задержания предполагаемого убийцы хотели мщения.
Вокруг гаража, где было найдено тело школьницы, собралась толпа. Люди требовала выдачи подозреваемого, которого привезли для следственного эксперимента, и требовала открыть автозак с задержанным.

В Госдуме при обсуждении трагедии в Саратове возникла дискуссия об отмене моратория на смертную казнь. Мнения депутатов разделились.

"Столица на Онего" интересуется: Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?

Проголосовать можно здесь.

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