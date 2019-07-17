"Поддержка владельцев памятников будет иметь огромное значение для сохранения истории и культуры Карелии"

Собственникам объектов культурного наследия на территории сельских поселений республики могут компенсировать часть затрат по сохранению памятников.

Депутат Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова внесла на рассмотрение карельского парламента проект поправки в региональный закон об объектах культурного наследия. Законопроект предусматривает оказание финансовой поддержки тем собственникам объектов культурного наследия – как физическим, так и юридическим лицам, которые вкладывают собственные средства в работы по сохранению памятников.

«Ремонт, реставрация, сохранение в надлежащем виде объектов культурного наследия требуют серьезных финансовых вложений. Поэтому финансовая поддержка владельцев объектов культурного наследия будет иметь огромное значение для сохранения истории и культуры Карелии», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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