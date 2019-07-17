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Новости. Экономика
11:39, 17 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

"Поддержка владельцев памятников будет иметь огромное значение для сохранения истории и культуры Карелии"

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Собственникам объектов культурного наследия на территории сельских поселений республики могут компенсировать часть затрат по сохранению памятников.

Депутат Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова внесла на рассмотрение карельского парламента проект поправки в региональный закон об объектах культурного наследия. Законопроект предусматривает оказание финансовой поддержки тем собственникам объектов культурного наследия – как физическим, так и юридическим лицам, которые вкладывают собственные средства в работы по сохранению памятников.

«Ремонт, реставрация, сохранение в надлежащем виде объектов культурного наследия требуют серьезных финансовых вложений. Поэтому финансовая поддержка владельцев объектов культурного наследия будет иметь огромное значение для сохранения истории и культуры Карелии», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Читайте подробнее в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии"

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Комментарии

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zanoza
2019-07-17 13:32:04
Скоро уже сохранять нечего будет! Всё что не уничтожила природа, уничтожит современный ,далёкий от культуры человек!
бюджет
2019-07-17 13:06:06
Как храним историю показал пример с Успенской церковью в Кондопоге, разговор ради разговора.
Неравнодушный
2019-07-17 12:15:22
Плотников нет, альфрейщиков нет, кругом одни блоггеры, вояки и певцы. Только на собственников и остаётся надеяться, может, придумают чего...
Мизантроп
2019-07-17 12:51:32
Неравнодушный, Да, да, да... 30 лет уже эффективные собственники придумывают.
кир
2019-07-17 12:01:58
В. Орфинский, когда моложе был, бегал со студентами по деревням, описывали развалюхи. Нет их уже. Однако несколько человек, ничего не создавая, проживали свою жизнь сытно и безбедно.
однозначно
2019-07-17 11:49:49
Очередной пиар. Полтора землекопа из Кинермы не спасут ваше прогнившее яблоко.
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