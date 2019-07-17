"Поддержка владельцев памятников будет иметь огромное значение для сохранения истории и культуры Карелии"
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Собственникам объектов культурного наследия на территории сельских поселений республики могут компенсировать часть затрат по сохранению памятников.
Депутат Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова внесла на рассмотрение карельского парламента проект поправки в региональный закон об объектах культурного наследия. Законопроект предусматривает оказание финансовой поддержки тем собственникам объектов культурного наследия – как физическим, так и юридическим лицам, которые вкладывают собственные средства в работы по сохранению памятников.
«Ремонт, реставрация, сохранение в надлежащем виде объектов культурного наследия требуют серьезных финансовых вложений. Поэтому финансовая поддержка владельцев объектов культурного наследия будет иметь огромное значение для сохранения истории и культуры Карелии», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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