Подержанные автомобили в Карелии подорожали, а новые – подешевели

Цены на новые автомобили иностранных брендов в Карелии в феврале снизились на 0,8% по сравнению с декабрем.

Средняя стоимость новой иномарки составила 2 млн 042 тыс. 916 рублей.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен на товары и услуги.

Новые машины отечественных марок подешевели на 0,2%. Они стоят в среднем 999 тыс. 171 рубль.

Одновременно подорожали подержанные иномарки. В феврале по сравнению с декабрем средняя цена на них выросла на 2,3% - до 925 тыс. 723 рублей.