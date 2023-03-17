Подержанные автомобили в Карелии подорожали, а новые – подешевели

Цены на новые автомобили иностранных брендов в Карелии в феврале снизились на 0,8% по сравнению с декабрем.
Средняя стоимость новой иномарки составила 2 млн 042 тыс. 916 рублей.
Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен на товары и услуги.
Новые машины отечественных марок подешевели на 0,2%. Они стоят в среднем 999 тыс. 171 рубль.
Одновременно подорожали подержанные иномарки. В феврале по сравнению с декабрем средняя цена на них выросла на 2,3% - до 925 тыс. 723 рублей.
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