Подготовку Петрозаводска к празднованию Дня Победы обсудят на планерке в мэрии

В понедельник, 25 апреля, на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска обсудят подготовку к Дню Победы, сообщается на сайте мэрии.

Так, 25 апреля в администрации Петрозаводска состоится еженедельное открытое планерное совещание. На нем обсудят подготовку карельской столицы к празднованию Дня Победы. С докладом перед горожанами выступят заместители главы города Наталья Кармазина и Юлия Мизинкова.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна здесь .

В мэрии напомнили, что согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Совещание будет проходить с учетом действующих противоэпидемических требований.

Отметим, что программа празднования Дня Победы в Петрозаводске уже опубликована.