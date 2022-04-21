Стало известно, как пройдет празднование Дня Победы в Петрозаводске

В администрации города рассказали, состоится ли акция «Бессмертный полк» на улицах карельской столицы.

В мэрии Петрозаводска утвердили программу празднования Дня Победы, которую представил Городской Дом культуры.

Мероприятия 9 мая начнутся с возложения венков и цветов у мемориальных комплексов «Аллея Памяти и Славы», «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» и у стелы «Город воинской славы».

Затем в 11.00 начнется парад на площади Кирова, где торжжественно пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления, МВД, МЧС, ФССП, УФСИН, военной кафедры ПетрГУ, кадеты и юнармейцы. В 11.40 воспитанники спортивных школ города устроят показательные выступления.

В 12.00 на главной сцене выступит ансамбль «Кантеле» с программой «Память пылающих лет». После состоится концерт «Весна Победы», представленный творческими коллективами Петровского Дворца.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется в 13.30. Впервые после двух лет пандемии ее участники смогут пройти по улицам города. «Бессмертный полк» пройдет на проспекте Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова.

В 14.30 состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, участие в которой примут, как ожидается, до 700 человек из 70 различных команд. К эстафете присоединятся различные образовательные организации Петрозаводска, спортивные клубы и физкультурные коллективы.

Выступление победителей и участников городского молодёжного патриотического фестиваля «Салют Победе» начнется в 16.30. Музыкальный проект «Песни — герои, песни — знамена!» стартует на площади Кирова в 17.30.

Наконец, в 20.30 начнется финальный концерт «Победа! Родина! Россия!» с участием лучших солистов города, артистов театров и музыкантов.

На весь праздничный день 9 мая проспект карла Маркса станет пешеходной зоной. Здесь расположится тематическая инсталляция «Москва-Берлин», отражающая основные вехи Великой Отечественной войны. Здесь же пройдут во второй половине дня мероприятия фестиваля «Победа! Родина! Россия!», где будут представлены творческие и спортивные выступления, выставки экспонатов ВОВ, найденных поисковыми отрядами, и военных реликвий из школьных музеев.

В течение дня в Зарецком парке (в пойме реки Лососинка) будут организованы — семейная развлекательная программа, торговые ряды, ресторанный дворик, детские аттракционы. Здесь же пройдет Всероссийская акция «Солдатская каша».

Завершатся мероприятия в 22.00 пятиминутным высотным фейерверком «Огни Победы!».