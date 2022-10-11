Подготовлен законопроект о новых льготах для определенной категории пенсионеров в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о дополнительных льготах пенсионерам, награжденным знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

Согласно документу, льготы предлагается предоставить жителям республики, достигшим возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины).

Если законопроект будет принят, то этим категориям граждан будут положены компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50%, бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, ежегодное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.

В пояснительной записке говорится, что почетные доноры получают меры поддержки на федеральном уровне, но они заслуживают дополнительных региональных льгот.

«Безвозмездная сдача крови на протяжении многих лет должна быть оценена на уровне Республики Карелия», — сказано в документе.