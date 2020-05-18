Подготовлены рекомендации по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса

Роспотребнадзор вместе с Минпросвещения подготовили рекомендации о том, как следует проводить экзамены для выпускников школ в этом году.
"Уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов – самый актуальный вопрос, – рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. – И Единого государственного, и других экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться. Это есть у нас на сайте. Мы делали это совместно с министерством просвещения".
По словам Анны Поповой, рекомендации позволят обеспечить безопасность детей и преподавателей по время экзаменов, пишет "Российская газета".
Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора, предлагаются следующие меры:
- генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него;
- бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение;
- при входе установить дозаторы с антисептиками;
- установить график прихода учеников для недопущения скопления детей;
- исключить скопление детей в рекреационных зонах;
- социальная дистанция в классах 1.5 м;
- зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку;
- обеззараживание воздуха;
- обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами;
- организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).
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