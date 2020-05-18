890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Священник из Карелии, изувечивший женщину в ДТП, отстранен от управления епархией 8
Сегодня 15:05
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 1
Сегодня 15:59
Закрытый гроб: как в Карелии хоронят умерших от пневмонии и коронавируса 6
Сегодня 06:40

Подготовлены рекомендации по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса

Новости. Общество
20:40, 18 Мая 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин
Загрузка...

Роспотребнадзор вместе с Минпросвещения подготовили рекомендации о том, как следует проводить экзамены для выпускников школ в этом году.

"Уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов – самый актуальный вопрос, – рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. – И Единого государственного, и других экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться. Это есть у нас на сайте. Мы делали это совместно с министерством просвещения".

По словам Анны Поповой, рекомендации позволят обеспечить безопасность детей и преподавателей по время экзаменов, пишет "Российская газета".

Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора, предлагаются следующие меры:

- генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него;

- бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение;

- при входе установить дозаторы с антисептиками;

- установить график прихода учеников для недопущения скопления детей;

- исключить скопление детей в рекреационных зонах;

- социальная дистанция в классах 1.5 м;

- зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку;

- обеззараживание воздуха;

- обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами;

- организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:59
Тема недели
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 1
Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако, осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 7
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 4
13.05.2020 13:45
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
Сегодня 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»