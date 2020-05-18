Подготовлены рекомендации по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса

Роспотребнадзор вместе с Минпросвещения подготовили рекомендации о том, как следует проводить экзамены для выпускников школ в этом году.

"Уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов – самый актуальный вопрос, – рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. – И Единого государственного, и других экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться. Это есть у нас на сайте. Мы делали это совместно с министерством просвещения".

По словам Анны Поповой, рекомендации позволят обеспечить безопасность детей и преподавателей по время экзаменов, пишет "Российская газета".



Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора, предлагаются следующие меры:

- генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него;

- бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение;

- при входе установить дозаторы с антисептиками;

- установить график прихода учеников для недопущения скопления детей;

- исключить скопление детей в рекреационных зонах;

- социальная дистанция в классах 1.5 м;

- зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку;

- обеззараживание воздуха;

- обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами;

- организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).