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Подкаст PrimeStories от Сбера расскажет об истории банковского дела голосом Джой

Новости. Общество
11:18, 11 Ноября 2021
фото: © pexels.com

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Образовательный подкаст создан в партнерстве с СПбГУ к 180-летию Сбербанка.

К своему 180-летию Сбербанк в партнёрстве с Санкт-Петербургским государственным университетом создал образовательный подкаст «PrimeStories: от сберкассы к экосистеме». Восемь выпусков о развитии банковского дела от Петра I до наших дней можно прослушать на платформе СберЗвук.

Слушатели узнают, как работали первые банки, куда вкладывали средства инвесторы в 19 веке, каким был один из первых прототипов онлайн-банкинга, почему Кристофари — это человек и компьютер, а также много других интересных фактов.

Подкаст озвучила актриса Татьяна Ермилова, чьим голосом разговаривает виртуальный помощник семейства «Салют» Сбера Джой. Общая длительность всех выпусков — 20 минут. Контент подходит для любого возраста слушателей.  

«12 ноября Сбербанк отмечает 180-летие. К этой дате банк совместно с компаниями экосистемы подготовил масштабную программу, частью которой стал и подкаст «PrimeStories». Кроме этого, наших частных и корпоративных клиентов ждут выгодные предложения по банковским и нефинансовым сервисам: скидки и бонусы во время масштабной акции «Зелёный день», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте Сбера.

ПАО Сбербанк 
Источник Сбербанк
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