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Подледная галерея искусств открылась в Карелии (ФОТО)

Новости. Культура
10:58, 07 Марта 2021
фото: Виктор Лягушкин
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Глава республики Артур Парфенчиков рассказал про открывшуюся в Карелии подледную выставку.

Подледная галерея открылась в заливе Нильмогуба Лоухского района. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

"Почти полтора месяца под водой будут "парить" картины, фотографии и скульптуры. На уникальной выставке представлены фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. Таким образом авторы хотят показать людям удивительный подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата", - заявил Парфенчиков.

По словам губернатора, посетить галерею можно неподалеку от туристического цента "Полярный круг" в деревне Нильмогуба до начала таяния льдов в середине апреля. У гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Вход свободный. Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, как на дне Баренцева моря дайвер нашел внедорожник с госномерами Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-03-07 11:40:08
Идею подсказал Владимир Сорокин -Зал Большого театра представляет собой главный отстойник московской канализации.(с) Здесь более гуманно поступили со зрителями вода чистая. Хотя не отказать в оригинальности сего перфоменса.
Вася
2021-03-07 11:35:26
ох уж эти ролевые игры))
кир
2021-03-07 11:06:57
Пофиг. Главное, чтобы в сетевых магазинах еда была, про которые кот сказал, что они не уступают и даже лучше магазинов в Штатах.
Гость
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