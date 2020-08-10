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На дне Баренцева моря дайвер нашел внедорожник с госномерами Карелии

Новости. Общество
08:20, 11 Августа 2020
фото: Андрей Шмаков/https://www.murmansk.kp.ru/
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Автомобиль с госномерами Респиблики Карелия оказалась слишком близко к воде во время прилива и ушел на дно.

Дайвер с 20-летним стажем Андрей Шмаков обнаружил на дне Баренцева моря красный внедорожник. Как выяснилось, Niva с госномером Республики Карелия оказалась слишком близко к воде в момент прилива и вскоре ушла на дно, сообщает "Комсомольская правда" в Мурманске.

"За годы своих многочисленных погружений я находил под водой всякое, в основном мелочевку разную: телефоны, часы, рыболовные снасти. В Норвегии как-то мне попалась потерявшаяся краболовка, полная крабов. Самое неожиданное – это труп человека, привязанный к бетонному кольцу под мостом через реку Широкая Салма", - рассказывает "КП" Андрей Шмаков.

А уж что касается всевозможной техники, то дайверу приходилось по просьбе владельцев искать на дне водоемов снегоходы и лодочные моторы.

"Ребята ночью пытались выехать к морю по отливу, но застряли. Днем с отливом машину эвакуировали", - делится подробностями происшествия собеседник "КП".

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Комментарии

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кир
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новый
2020-08-11 09:52:13
Глубоко пофиг на ихние проблемы.
Гость
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