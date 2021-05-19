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Подоконники: современный ассортимент

Новости. Экономика
09:20, 20 Мая 2021
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При обустройстве жилой или коммерческой недвижимости важное значение уделяется оформлению оконных проемов.

Эти своеобразные ворота в мир предусматривают установку не только профилей со стеклопакетами, но и подоконников. Последние имеют как декоративное, так и функциональное значение. Они подчеркивают геометрию окон, снижают теплопотери помещения, позволяют размещать цветы, книги, игрушки и многие другие вещи. Кроме того, одним из современных трендов является размещение на подоконниках полноценных столов и даже сидячих, спальных мест.

Где купить подоконники?

Подобрать подоконники под задачи конкретного интерьера сегодня не составляет сложности. Здесь на выручку приходят такие интернет-магазины, как ТБМ Маркет, в Санкт-Петербурге и других городах страны. Широкий ассортимент изделий позволяет найти что-то как под скромный, так и под неограниченный бюджет. Каждое предложение снабжено детальными описаниями, позволяющими составить четкое представление о технических и эстетических характеристиках товаров.

На что обратить внимание при выборе подоконников?

Современные предложения различаются большим количеством параметров, что охватывает большинство потребительских предпочтений. В интернет-магазинах работу с интересующими характеристиками можно проводить за счет использования фильтров с более чем десятком полей.

Прежде всего, необходимо определиться с тем, из какого материала будет выполнен подоконник. Сегодня наиболее популярными являются деревянные и пластиковые изделия. Первые соответствуют классическому стилю, отличаются более высокой стоимостью. Вторые считаются практически универсальными в интерьерном плане, да еще и радуют демократичными ценами. Оба варианта можно подобрать в любом подходящем размере: сегодня ширина продукции находится в диапазоне от 200 мм до 800 мм.

Деревянные подоконники

Расцветки таких изделий отличаются натуральностью, иногда может присутствовать ярко выраженная фактурность. Поверхности покрываются матовым или глянцевым лаком. Легко подобрать что-то как для светлых, так и для темных интерьеров.

Пластиковые модели

Такие решения можно увидеть практически в любых мыслимых оттенках и форматах декорирования. Поверхности могут быть просто затонированы в какой-либо оттенок, либо предлагать имитацию древесины, натурального камня. Пластиковые подоконники могут быть матовыми или глянцевыми, также может присутствовать оригинальный эффект металла.

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