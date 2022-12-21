Подозреваемая в краже жительница Петрозаводска может прятаться в торговых центрах и магазинах

Правоохранительные органы Петрозаводска разыскивают подозреваемую Алину Николаевну Ш. 1985 года рождения,
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Алину Николаевну Ш. 1985 года рождения.
Женщину подозревают в имущественном преступлении. По данным полиции, она может находиться в торгово-развлекательных центрах и сетевых магазинах.
Всех, кто знает, где искать подозреваемую, полиция просит сообщить эту информацию по номерам телефона: 8 921-011-86-96, 8 911-426-81-77.
Конфиденциальность гарантируется.
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