Подозреваемая в краже жительница Петрозаводска может прятаться в торговых центрах и магазинах

Правоохранительные органы Петрозаводска разыскивают подозреваемую Алину Николаевну Ш. 1985 года рождения,

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Алину Николаевну Ш. 1985 года рождения.



Женщину подозревают в имущественном преступлении. По данным полиции, она может находиться в торгово-развлекательных центрах и сетевых магазинах.





Всех, кто знает, где искать подозреваемую, полиция просит сообщить эту информацию по номерам телефона: 8 921-011-86-96, 8 911-426-81-77.



Конфиденциальность гарантируется.