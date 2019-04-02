Подозреваемый в грабеже петрозаводчанин сбежал от полицейских

Скрывшегося от органов дознания Ивана К. разыскивает полиция, сообщается на сайте МВД Карелии.

Отделом уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от органов дознания, подозреваемый в совершении грабежа 31-летний Иван К.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8(8142) 75-50-00, 8-911-435-91-04, 8-911-401-83-56 или "02" (с мобильного – 102).