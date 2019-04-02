Подозреваемый в грабеже петрозаводчанин сбежал от полицейских

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Скрывшегося от органов дознания Ивана К. разыскивает полиция, сообщается на сайте МВД Карелии.
Отделом уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от органов дознания, подозреваемый в совершении грабежа 31-летний Иван К.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8(8142) 75-50-00, 8-911-435-91-04, 8-911-401-83-56 или "02" (с мобильного – 102).
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