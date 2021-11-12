Подозреваемый в пьяном вождении разыскивается в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция ищет петрозаводчанина, подозреваемого в уголовном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьёй «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» Андрея Владимировича М., 1990 года рождения.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 8142 739 154 или 02 (с мобильного — 102).

Конфиденциальность гарантируется.