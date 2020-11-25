Подозреваемый в производстве и сбыте наркотиков житель Кондопоги сбежал от следствия

Полиция объявила в розыск жителя Кондопоги, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков в значительном размере, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Кондопожского района разыскивается скрывшийся от следствия житель Кондопоги Варшуков Александр Юрьевич 1991 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

По данным полиции, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере).

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-953-544-27-69, +7(81451) 2-09-02 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется.