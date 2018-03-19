Подозрительная сумка в центре Петрозаводска по тревоге подняла оперативников

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Сегодня ранним утром на площади Гагарина обнаружена подозрительная женская сумка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В понедельник, 19 марта, в 5.28 на проспекте Ленина у дома № 37 (остановка "Площадь Гагарина"), около остановочного пункта была обнаружена подозрительная женская сумка.
Оперативные службы, прибывшие на место происшествия, обследовали подозрительный предмет и выяснили, что сумка опасности не представляет.
В ней лежали личные вещи.
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