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Новости. Происшествия
09:35, 19 Марта 2018

Подозрительная сумка в центре Петрозаводска по тревоге подняла оперативников

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Сегодня ранним утром на площади Гагарина обнаружена подозрительная женская сумка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В понедельник, 19 марта, в 5.28 на проспекте Ленина у дома № 37 (остановка "Площадь Гагарина"), около остановочного пункта была обнаружена подозрительная женская сумка.

Оперативные службы, прибывшие на место происшествия, обследовали подозрительный предмет и выяснили, что сумка опасности не представляет.

В ней лежали личные вещи.

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