Подпиленная вандалами сосна сломала оградки на кладбище под Петрозаводском (ФОТОФАКТ)

Кладбище, расположенное между районом Соломенное и селом Заозерье, пострадало от вандалов.

Жители Соломенного ищут тех, по чьей вине пострадало кладбище. Неизвестные подпили сосну, которая при падении сломала оградки.

«Какие-то идиоты подпилили сосну на кладбище между Соломенным и Заозерьем, она рухнула и сломала оградки. Если бы там были люди, убежать по узким проходам не успели бы. Может кто-то знает кто это сделал», - пишут в паблике «ТОС Соломенное», где опубликовали фото кладбища.

Ранее депутат обнаружил заваленное мусором кладбище в Карелии.