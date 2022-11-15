Подпиленная вандалами сосна сломала оградки на кладбище под Петрозаводском (ФОТОФАКТ)

Кладбище, расположенное между районом Соломенное и селом Заозерье, пострадало от вандалов.
Жители Соломенного ищут тех, по чьей вине пострадало кладбище. Неизвестные подпили сосну, которая при падении сломала оградки.
«Какие-то идиоты подпилили сосну на кладбище между Соломенным и Заозерьем, она рухнула и сломала оградки. Если бы там были люди, убежать по узким проходам не успели бы. Может кто-то знает кто это сделал», - пишут в паблике «ТОС Соломенное», где опубликовали фото кладбища.
Ранее депутат обнаружил заваленное мусором кладбище в Карелии.
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