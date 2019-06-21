Подписаться
Новости. Общество
19:40, 21 Июня 2019
фото: Фото © Instagram/cristinaszeifert

Подписчики заподозрили художницу в обмане, заметив одну странность на фото с её картинами

Загрузка...

Кристина Зейферт из Румынии — бизнесвумен, психолог, коуч и инста-модель, но еще она пишет картины. За что ей и досталось.

Кристина Зейферт на своей странице в "Инстаграме", где у неё около 34 тысяч подписчиков, периодически выкладывает фото своих картин, рядом с которыми позирует. Пользователь с ником Zannrael написал пост на Reddit, где обратил внимание на творчество Кристины и заметил одну особенность. На снимках разных лет модель держит одну и ту же палитру, на которой совершенно не меняются краски, сообщает "Лайф".

"Эта художница часто публикует свою "живопись", но краски на палитре никогда не меняются", - написал внимательный подписчик.


Фото © Instagram/cristinaszeifert

Пост быстро стал популярным, и пользователи заподозрили неладное. Комментаторы решили, что блогерша, видимо, приписывает себе чужие заслуги. И нашли этому и другие подтверждения: у Кристины всегда чистая одежда, когда она сидит за мольбертом, не испачканы руки, кисть не в краске. По мнению пользователей, она даже палитру держала неправильно.

"Интересно, чьи произведения она выдаёт за свои? Это безумно!" – спрашивали люди.


Фото © Instagram/cristinaszeifert

Однако модель вступилась за свою честь и заявила, что все картины пишет сама и даже окончила школу искусств, сообщает Buzzfeed. Позировать в неприглядном виде она не желает, а хочет, чтобы получились красивые снимки. Палитру же на фото она берёт как символ искусства, а сам процесс создания обычно предпочитает не показывать. Блогерша даже выложила короткие инстаграм-истории, где делает зарисовки, желая подтвердить свои слова.

"У меня на телефоне есть видео создания почти каждой картины. Я модель, художник, психолог и публичная персона, поэтому внешний вид очень важен — конечно, я не делаю фото в грязной одежде".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации

Аналитика

Сегодня 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 4
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе…
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Карелиянапрокат - КИНЕРМА
Сегодня 17:46
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»