Фирма в Карелии нарушила антикоррупционное законодательство

Структурное подразделение публичного акционерного общества приняло на работу бывшего чиновника и не уведомило бывшего работодателя, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле подразделение ПАО в Медвежьегорском районе приняло на работу бывшего муниципального служащего и не направило в 10-дневный срок работодателю по последнему месту его службы уведомление о заключении с ним трудового договора.

Необходимое уведомление было направлено спустя 1 месяц с момента оформления трудовых отношений.

Постановлениями суда руководитель структурного подразделения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, а организация оштрафована на 50 тысяч рублей.

Решением суда апелляционной инстанции наказание в отношении юридического лица оставлено без изменения.

Постановления вступили в законную силу.