Подрядчик начал весеннюю уборку улиц Петрозаводска (ФОТО)

Началась уборка города от зимнего смета, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Компания "ТехРент" начала уборку автомобильных дорог и тротуаров от смета, скопившегося за зимний период. На улицах города работают вакуумные подметально-уборочные машины и бригады дворников.

Согласно муниципальному приступить к весенней уборке подрядчик должен с 16 апреля. Однако, по поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник, уборка смета началась на месяц раньше.

Напомним, власти Петрозаводска придумали, куда потратить деньги, сэкономленные на уборке снега.