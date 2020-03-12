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Подрядчик начал весеннюю уборку улиц Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
16:04, 13 Марта 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Началась уборка города от зимнего смета, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Компания "ТехРент" начала уборку автомобильных дорог и тротуаров от смета, скопившегося за зимний период. На улицах города работают вакуумные подметально-уборочные машины и бригады дворников.

Согласно муниципальному приступить к весенней уборке подрядчик должен с 16 апреля. Однако, по поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник, уборка смета началась на месяц раньше.

Напомним, власти Петрозаводска придумали, куда потратить деньги, сэкономленные на уборке снега.

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