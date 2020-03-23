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Подрядчик обвинил власти в срыве проекта строительства больницы по программе к 100-летию Карелии

Новости. Общество
11:39, 24 Марта 2020
фото: Маргарита Иванова/ Петрозаводск говорит
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Арбитражный суд Карелии принял решение по делу о досрочном расторжении контракта на проектирование строительства межрайонной больницы и поликлиники в Петрозаводске по федеральной программе к 100-летию республики.

Речь идет о завершении долгостроя советских времен – двух заброшенных зданий в микрорайоне Древлянка с целью размещения там межрайонной больницы на 300 коек с поликлиникой.

В 2018 году Управление капитального строительства Карелии заключило контракт на подготовку проектной документации с ООО "Центр Групп СПБ". Работы планировалось завершить концу 2019 года. Однако, компания не выполнила условия контракта и заявила, что "приостановка работ и вынужденный простой на 260 дней… произошли по вине заказчика".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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