Подрядчик рассказал, когда закончится ремонт трассы на юге Карелии

Работы ведутся на трассе «Петрозаводск — Суоярви» и на автодороге «Беломорск-Растьнаволок».

Реконструкцию автомобильной дороги «Петрозаводск — Суоярви» проводят на участке между 25 и 33 км трассы, сообщили в пресс-службе главы Карелии. Ход работ проинспектировал глава региона Артур Парфенчиков.

Дорожники не только обновляют полотно, но и строят новые участки трассы, обустраивая вдоль проезжей части пешеходные дорожки и полосу отвода. Завершить ремонт этого участка автодороги «Петрозаводск — Суоярви» подрядчик планирует к концу года.

«Мы выполнили уже более 50% работ по устройству земляного полотна, сейчас укладываем асфальтобетонное покрытие. Идём в графике, — отметил заместитель начальника Управления автомобильных дорог Республики Карелия Вячеслав Савельев. — Реконструируем дорогу до третьей категории (раньше была четвертая) — это значит, что проезжая часть станет значительно шире и удобнее — каждая из полос будет по 3,5 метра».

Идет ремонт дороги и на севере Карелии. Ранее в Беломорском районе на дороге «Беломорск-Растьнаволок» специалисты выявили ряд нарушений.

Подрядчик устранил эти нарушения. Так, дорожные рабочие выровняли проезжую часть автогрейдером, устранили просадки, повреждения покрытия, с обочин убрали посторонние предметы и мусор. С 15 мая идет вырубка деревьев и кустов вдоль трассы.

В июне подрядчик планирует отремонтировать и покрасить остановки общественного транспорта на этом участке автодороги, а также обустроить кюветы и откосы, чтобы предотвратить переувлажнение дорожного полотна и скопление воды.