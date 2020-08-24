Подрядчик, уложивший плохой асфальт в Карелии, попался на взятке

Перед судом предстанут 48-летний руководитель фирмы-подрядчика и 37-летний работник, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2019 году местные власти заключили с подрядчиком муниципальные контракты на общую сумму 11,3 млн рублей на выполнение работ по ремонту дорог в поселках Гирвас, Спасская Губа, Толвуя и в городе Медвежьегорске.

Проверка отремонтированного полотна показала, что асфальтобетонная смесь была некачественной.

Чтобы не устранять недостатки, подрядчик решил подкупить одного из работников учреждения, который принимал участие в приемке выполненных работ, предложив 200 тысяч рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд.