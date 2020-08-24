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Подрядчик, уложивший плохой асфальт в Карелии, попался на взятке

Новости. Криминал
16:00, 25 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Перед судом предстанут 48-летний руководитель фирмы-подрядчика и 37-летний работник, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2019 году местные власти заключили с подрядчиком муниципальные контракты на общую сумму 11,3 млн рублей на выполнение работ по ремонту дорог в поселках Гирвас, Спасская Губа, Толвуя и в городе Медвежьегорске.

Проверка отремонтированного полотна показала, что асфальтобетонная смесь была некачественной.

Чтобы не устранять недостатки, подрядчик решил подкупить одного из работников учреждения, который принимал участие в приемке выполненных работ, предложив 200 тысяч рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-25 16:50:41
Низкая стоимость гос.контрактов вынуждает подрядчиков закупать более дешёвые, а значит менее качественные материалы для выполнения этих контрактов, что мы наблюдаем на примере данного случая. Вся эта госконтрактная система наносит колоссальный ущерб экономике страны . Деньги под госконтракты нужно освоить в течение года, иначе они сгорят. Хорошо если волокита с проведением аукциона на заключение госконтракта заканчивается быстро и он проходит успешно, чаще бывает наоборот, приходится проводить его повторно. Особенно губительной вся эта волокита становится в сфере строительства. В этой сфере право объявлять аукцион возникает только тогда, когда известны лимиты финансирования. С момента, когда они введены, требуется время, чтобы составить техническое задание и сметную документацию. Потом должны разместить информацию об аукционе и, подождав полтора месяца, провести конкурс. Затем две недели еще потребуется для того, чтобы заключить государственный контракт. Таким образом, если все проходит благополучно, строительство начинается только в мае-июне, когда половина строительного сезона уже позади. Не дай Бог, если аукцион не состоится с первого раза, тогда все работы начнутся октябре месяце. А в декабре подрядчик должен уже отчитаться за выполненную работу. И здесь либо подписываются акты за работы, которые сделаны некачественно, либо за работы, которые вовсе не сделаны (чтобы не отобрали бюджетные деньги которые нужно было освоить в течение года). Потом мы удивляемся - почему у нас мосты «прыгают» , асфальт разрушается... Все потому - что это сделано второпях, людьми, которые молоток держать в руках не умеют. Дальше этот процесс будет только набирать силу, потому что вся эта система направлена на созидание заведомо некачественных вещей .
Мифодий Иванович
2020-08-25 18:02:22
zanoza, +++++++++
petronik
2020-08-25 17:32:00
zanoza, very good! Грамотное наблюдение.
кир
2020-08-25 17:28:41
zanoza, какая умница! :)
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