Подрядчик, уложивший плохой асфальт в Карелии, попался на взятке

Перед судом предстанут 48-летний руководитель фирмы-подрядчика и 37-летний работник, сообщили в прокуратуре Карелии.
В 2019 году местные власти заключили с подрядчиком муниципальные контракты на общую сумму 11,3 млн рублей на выполнение работ по ремонту дорог в поселках Гирвас, Спасская Губа, Толвуя и в городе Медвежьегорске.
Проверка отремонтированного полотна показала, что асфальтобетонная смесь была некачественной.
Чтобы не устранять недостатки, подрядчик решил подкупить одного из работников учреждения, который принимал участие в приемке выполненных работ, предложив 200 тысяч рублей.
Уголовное дело будет направлено в суд.
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