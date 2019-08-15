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Новости. Происшествия
09:56, 15 Августа 2019
фото: ГИБДД Карелии

Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии

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Мотоциклист погиб в страшной аварии в Прионежском районе Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

Как уже сообщалось, в минувшую среду, 14 августа, в 19.30 в Прионежском районе, на 135 км федеральной автодороги "Подъезд к Петрозаводску" (Петрозаводск – Ошта), столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.


ГИБДД Карелии

По предварительной информации, мотоциклист получил смертельные травмы.


http://dtpptz.ru

В ГИБДД подтвердили, что при столкновении автомобиля Volkswagen Jetta, выезжавшего со второстепенной дороги на главную и не предоставившего преимущество в движении мотоциклу Honda, погиб 34-летний мотоциклист.
Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Всего с начала года на дорогах Карелии произошло 24 дорожные аварии с участием мототранспорта, в которых травмы различной степени тяжести получили 23 человека, 2 участника движения погибли (25 июня в Пудожском районе и 14 августа в Прионежском районе).

Чаще всего ДТП с участием мотоциклистов происходили в городе Петрозаводске – в 8 дорожных авариях пострадали 8 человек. В Прионежском районе в 4 ДТП с участием мототранспорта пострадали 3 человека, 1 погиб.

Основная причина совершения ДТП – несоблюдение очередности проезда: в 9 авариях пострадали 8 участников движения, 2 погибли.

В 4 ДТП (4 пострадавших) мотоциклисты находились в состоянии опьянения.

 

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