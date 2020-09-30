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Подробности смертельного ДТП с погибшим ребенком и пенсионером рассказали в ГИБДД Карелии

Новости. Происшествия
09:40, 01 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Лахденпохском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок и 82-летний водитель, еще два человека пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в 12.15, Лахденпохском районе, на 168 км федеральной автодороги А-121"Сортавала", 82-летний водитель автомобиля Lada Рriora совершил съезд в кювет. В результате происшествия пожилой водитель и 11-летний ребёнок погибли, две женщины – пассажирки с травмами госпитализированы.

В ГИБДД рассказали, что смертельная авария произошла из-за того, что пожилой водитель выехал на полосу встречного движения, а после перевернулся в кювет.


© МЧС Карелии

В результате ДТП водитель и его 11-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Мальчик располагался на заднем пассажирском сидении, был пристёгнут ремнём безопасности. Также травмы получили две пассажирки – женщины 38 и 65 лет. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Причина ДТП будет установлена в ходе проверки, предварительно, полицейские рассматривают версию внезапного ухудшения здоровья водителя. По факту ДТП проводится проверка.

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