Появилось фото с места смертельного ДТП, где погиб ребенок и пожилой мужчина

В Лахденпохском районе сегодня днем произошло смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок и 82-летний водитель, еще два человека пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщали, что сегодня днем, 30 сентября в 12.00, в Лахденпохском районе, на 168 км федеральной автодороги А-121"Сортавала", 82-летний водитель автомобиля Lada Рriora совершил съезд в кювет. В результате происшествия пожилой водитель и 11-летний ребёнок погибли, две женщины – пассажирки с травмами госпитализированы.



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На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось фото с места смертельного ДТП.