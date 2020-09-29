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Появилось фото с места смертельного ДТП, где погиб ребенок и пожилой мужчина

Новости. Общество
15:40, 30 Сентября 2020
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии/dtpptz.ru
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В Лахденпохском районе сегодня днем произошло смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок и 82-летний водитель, еще два человека пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщали, что сегодня днем, 30 сентября в 12.00, в Лахденпохском районе, на 168 км федеральной автодороги А-121"Сортавала", 82-летний водитель автомобиля Lada Рriora совершил съезд в кювет. В результате происшествия пожилой водитель и 11-летний ребёнок погибли, две женщины – пассажирки с травмами госпитализированы.


© МЧС по Республике Карелия

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось фото с места смертельного ДТП.

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Комментарии

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Бездельник
2020-09-30 16:33:22
В таком возрасте надо бы более критично относиться к своим водительским навыкам и соответственно уменьшать скорость движения. Увы данному водителю совет запоздал, может другие прислушаются. Соболезную родным и близким.
Гость
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