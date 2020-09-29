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Ребенок и 82-летний мужчина погибли в ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
13:52, 30 Сентября 2020
фото: © AP Photo/Sergey Ponomarev, архив
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В Лахденпохском районе 82-летний водитель устроил смертельное ДТП, где два человека погибли и двое пострадали, сообщил в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 30 сентября в 12.00, в Лахденпохском районе, на 168 км федеральной автодороги А-121"Сортавала", 82-летний водитель автомобиля Lada Рriora совершил съезд в кювет. В результате происшествия пожилой водитель и 11-летний ребёнок погибли, две женщины - пассажирки с травмами госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники специальных служб.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и выбирать только безопасную скорость движения, которая позволит контролировать дорожную обстановку и предпринять необходимые меры в случае возникновения опасности.

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Комментарии

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Майор
2020-09-30 14:33:48
Сплошные ДТП со смертельными исходами!? Да что творится на наших дорогах?!?!
кир
2020-09-30 14:01:33
Ребёнка и мамку его жалко. Куда старый поехал?
Гость
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