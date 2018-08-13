Подростка, причастного к поджогу Успенской церкви, проверят на адекватность

В Карелии назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза подростку, подозреваемому в поджоге Успенской церкви, сообщает следственный комитет.

По версии следствия, утром 10 августа 2018 года 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки. Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия", - говорится в сообщении.

В настоящее время создана следственная группа. Кроме того, в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Пожар начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, взятого под охрану государства).