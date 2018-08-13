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Новости. Криминал
12:21, 13 Августа 2018

Подростка, причастного к поджогу Успенской церкви, проверят на адекватность

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В Карелии назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза подростку, подозреваемому в поджоге Успенской церкви, сообщает следственный комитет.

По версии следствия, утром 10 августа 2018 года 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки. Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия", - говорится в сообщении.

В настоящее время создана следственная группа. Кроме того, в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Пожар начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, взятого под охрану государства).

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Комментарии

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Observer
2018-08-13 14:25:56
Такой храм утрачен...
Трагедия.
Кузнецов
2018-08-13 13:47:18
Какую-то часть ущерба придёться "гасить" родителям.
кир
2018-08-13 13:13:07
Следует власть проверить на адекватность. Почему повсюду вырастают церкви и часовни разных направлений в атеистической стране? Барин, не верим мы ни в бога, ни в черта. Особенно не верим правилам уличного движения.
Observer
2018-08-13 14:28:29
кир, следует таких мразей-поджигателей пожизненно изолировать от общества.

Ничего святого не осталось.

А Церковь стояла и будет стоять, ибо "врата адовы не одолеют ее".
Observer
2018-08-13 14:25:33
кир, а когда это Россия была атеистической страной ? 70 лет из 1000, да и то только на уровне официальной пропаганды ?

Вы лично можете ни в кого не верить, другим - не мешайте.

И еще: не будь православия, не стала бы Россия крупнейшей в мире державой.
Учите историю, юноша.
однозначно
2018-08-13 12:55:57
Видать совсем плохи дела с доказательственной базой. Одна надежда на серьезных парней из Москвы.
nae
2018-08-13 12:34:47
Славы Герострата захотелось?
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