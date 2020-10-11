Подростка в Карелии будут судить за торговлю наркотиками

В Сегежском районе 17-летний местный житель обвиняется в сбыте психотропных веществ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствие установило, что в июле 2019 года в Сегеже 17-летний местный житель незаконно продал амфетамин другому сегежанину.

Преступление было совершено молодым человеком в рамках оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", в связи с чем преступные намерения несовершеннолетним не были доведены до конца, поскольку психотропное вещество было изъято из незаконного оборота.



Преступление, вмененное несовершеннолетнему, относится к категории особо тяжких, за его совершение предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.



В ходе предварительного расследования вину в совершении преступления несовершеннолетний не признал, оказывал психологическое давление на свидетеля, изобличающего его в совершении преступления.



В настоящее время уголовное дело направлено в Сегежский городской суд.