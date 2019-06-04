Подросткам в СИЗО Карелии дали сладкие подарки в честь Дня защиты детей

Несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО-2 в Сегеже, поздравили с Днем защиты детей, сообщили в УФСИН Карелии.

В День защиты детей к несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО-2 в Сегеже, пришли гости - сотрудники учреждения, ветераны, а также педагог Центра творчества детей и юношества Сегежа Любовь Щученко.

Подросткам рассказали об истории праздника, познакомили с методикой развития в себе полезных для здоровья жизненных навыков и противостояния вредным привычкам.

В завершение мероприятия каждый участник получил сладкий подарок.