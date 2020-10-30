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Подростки устроили опасные игры на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:22, 31 Октября 2020
фото: Кадр из видео/ДТП ПТЗ
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Дети чуть не попали под колеса автомобиля, перебегая дорогу на "красный" перед движущимися машинами.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Подростки перебегали дорогу перед машинами, когда для пешеходов уже горел запрещающий сигнал светофора.

"Может кто-то узнает своих детишек и научит их правильно переходить дорогу", - комментирует автор свое видео.

"У подростков сейчас такие игры. Перебежать дорогу перед идущей машиной, а потом будут искать виноватого. Уже сколько раз про эти игры писали. Водители, будьте бдительны", - пишут подписчики в паблике.

Ранее появилось видео, как автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Петрозаводске.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-31 15:58:18
Вот иллюстрация из жизни к теме о выборах. Как эти детишки шарахались по зёбре, так взрослые шарахаются по жизни, вообще не приходя в сознание.
однозначно
2020-10-31 15:34:47
Естественный отбор бесполезных для общества личинок.
Гость
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