Подростки устроили опасные игры на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дети чуть не попали под колеса автомобиля, перебегая дорогу на "красный" перед движущимися машинами.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Подростки перебегали дорогу перед машинами, когда для пешеходов уже горел запрещающий сигнал светофора.

"Может кто-то узнает своих детишек и научит их правильно переходить дорогу", - комментирует автор свое видео.

"У подростков сейчас такие игры. Перебежать дорогу перед идущей машиной, а потом будут искать виноватого. Уже сколько раз про эти игры писали. Водители, будьте бдительны", - пишут подписчики в паблике.

Ранее появилось видео, как автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Петрозаводске.