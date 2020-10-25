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Появилось видео, как автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:00, 26 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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Получивший травмы ребенок пытался убежать с места ДТП на улице Краснофлотская.

Напомним, 25 октября, в 13.56 в районе дома №27 по улице Краснофлотской 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрёстка.

Ребенок получил травмы, но при этом пытался сбежать с места аварии, прыгая на одной ноге. Об этом сидетельствет видео с места ДТП, котрое попало в объектив камеры компании "Ситилинк".

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