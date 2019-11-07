Подростки в Карелии украли пожертвования для бездомных животных

Хулиганы украли контейнер для сбора благотворительных средств в помощь бездомным животным.

Ящик для пожертвований был установлен в одном из магазинов в Костомукше, сообщили 6 ноября в группе "ВКонтакте" "Добрые руки".



"Именно этот контейнер приносил больше всего сборов (от 4 до 10 тысяч рублей). Ведется расследование полицией", – сообщили в паблике.



Собранных за сентябрь и октябрь денег волонтерам хватило на оплату счета в ветклинике за несколько месяцев.



"В октябре мы много отловили и стерилизовали бездомных кошек, счет за октябрь еще ждем. Обычно нам хватало со сборов прокормить месяц наших бездомышей, которые находятся на передержке.... Но, в связи с тем, что контейнер украли, нам совсем не на что кормить и лечить тех, кого успели "вытащить" с улицы", – написали волонтеры.



Как помочь животным, смотрите здесь.

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