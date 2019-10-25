Мужчина украл пожертвования для больного ребенка в Петрозаводске

В Петрозаводске ищут мужчину, который украл деньги, собранные на лечение больного малыша.

Как рассказали "Столице на Онего" в МВД Карелии, в минувшую среду, 23 октября, в 15.00 в магазине на Лесном проспекте неизвестный мужчина совершил открытое хищение ящика для пожертвований на лечение больного ребенка.

Похититель скрылся с деньгами. В настоящий момент ведутся мероприятия по установке личности злоумышленника.

По словам руководителя благотворительного фонда им. Арины Тубис Юлии Тубис, деньги собирали на лечение 3-летнего Владика Макарьева, которому срочно нужна операция, чтобы жить.

"Директор магазина предложила установить ящик для пожертвований у нее в магазине, - сказала Юлия. – Мы утром поставили коробку, а днем ее уже украли".

Директор магазина рассказала, что мужчина зашел в магазин специально, чтобы совершить кражу.

"Он ничего не покупал, попросил карандаш что-то записать, а потом схватил ящик и побежал, - вспомнила события того дня хозяйка магазина. – Мы попытались задержать, но, видимо, у него еще были сообщники. Мы нажали тревожную кнопку, приехала полиция, все оформили".

По словам девушки, кражи в магазине случались и раньше, но это были бутылки с вином, шоколадки.

"А здесь я решила все-таки вызвать полицию, потому что человек совершил низкий поступок, - объяснила хозяйка торговой точки. – Мы утром туда деньги положили, знакомые мои приходили, тоже помогли. Конечно, там небольшая сумма была, но ее собирали для ребенка маленького, а мужчина украл, лишив малыша такой нужной помощи. За такое надо наказывать. Надеюсь, его найдут".

В редакции есть видеозапись, на которой запечатлен злоумышленник, но мы ее не публикуем, чтобы не помешать розыскным мероприятиям.