Подростки в райцентре Карелии не захотели тонуть в отходах и сами очистили одну улицу от мусора

В Кеми подростки сами устроили субботник и убрали мусор на одной из улиц города.

В паблике «Подслушано в Кеми» опубликован пост о том, как подростки бросили вызов бардаку в городе.

«Сегодня мы, обычные подростки, организовали свой субботник. Мы видим, в каком состоянии находится наш город, и нам грустно. А печальнее стало ещё оттого, что во время уборки к нам подошла женщина и сказала: „Ребята, это бесполезное занятие, вы уберёте одну сотую часть этого мусора, а его опять будут привозить к нам и раскидывать“. Но мы не опустили руки, и закончили свою работу», — написали подростки.

Организаторы акции отметили, что, возможно, они убрали только малую часть всего этого безобразия, но этим примером они хотели показать другим кемлянам, что нельзя стоять в стороне.

«С миру по нитки, как говорится. Каждый собранный пакет мусора будет уже успех и даст возможность Земле дышать, а не тонуть в наших же отходах», — сказали ребята.

Большие мешки с мусором участникам акции помог отвезти на свалку мимо проезжавший мужчина, которому они очень благодарны.

«Нужно понимать, что наш дом, это не только квадратные метры с крышей над головой, это ещё и вся наша планета Земля„, — сказали по завершении акции ученики 10 класса школы № 2 в Кеми.