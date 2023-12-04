Подростки вытащили из кассы магазина в Карелии 6 тысяч рублей

Нескольких человек за выходные задержали росгвардейцы в республике.

О задержании в минувшие выходные за различные правонарушения нескольких человек сообщили в Росгвардии Карелии.

Так, в Медвежьегорске двое подростков взяли в кассе сетевого магазина 6 тысяч рублей.

Кроме того, в магазинах Петрозаводска и Кондопоги местные жители 37, 66 лет и 51 года пытались пройти мимо кассы с алкоголем.

А 48-летний житель села Заозерье в одном из строительных магазинов Петрозаводска вынес товар стоимостью более тысячи рублей, также не оплатив его.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.