Подростков и любителя крепкого алкоголя задержали за кражи в магазинах Сортавалы в Карелии

Правонарушители задержаны в сетевых магазинах Сортавалы, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

На днях на пульт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступило два сообщения о срабатывании тревожных кнопок в сетевых магазинах города.

В торговом заведении на улице Октябрьской двое несовершеннолетних попытались незаметно пронести мимо кассы товар, но были замечены. Росгвардейцы передали подростков в подразделение по делам несовершеннолетних.

Через несколько часов сработала сигнализация в сетевом магазине на улице Маяковского. Там 34-летний местный житель попался на хищении крепкого спиртного стоимостью около одной тысячи рублей. Нарушителя задержали и передали в дежурную часть полиции Сортавальского района.