Подросток для поджога церкви в Кондопоге выменял канистру бензина на музыкальную колонку, заявил друг

Друг подростка Игната Ш, которого подозревают в поджоге церкви в Карелии, рассказал подробности произошедшего.

По словам Ивана, Игнат Ш. (подозреваемый в поджоге церкви – прим. ГМ) обменял у своего брата 6 литров бензина на музыкальную колонку JBL Flip4.

"Месяц назад он выложил фотографию, где была изображена горящая церковь. Но сомнений в том, что это сделал он, не было, потому что за день до этого, когда он и ещё несколько человек проезжали мимо на лодке, все сказали что вид красивый, а он сказал, что некрасивый вид, лучше бы она сгорела", - сказал радиостанции "Говорит Москва" Иван.

Также Иван рассказал, что Игнат во всём признался в отделении полиции, и "в этот момент, когда признавался, он смеялся".

Пожар в церкви XVIII века в Карелии произошёл 10 августа. Храм высотой 42 метра распологался на берегу Кондопожской губы Онежского озера, здание уничтожено огнём полностью. В поджоге церкви заподозрили 15-летнего подростка, который отдыхал у бабушки.