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Новости. Общество
14:16, 13 Августа 2018

Подросток для поджога церкви в Кондопоге выменял канистру бензина на музыкальную колонку, заявил друг

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Друг подростка Игната Ш, которого подозревают в поджоге церкви в Карелии, рассказал подробности произошедшего.

По словам Ивана, Игнат Ш. (подозреваемый в поджоге церкви – прим. ГМ) обменял у своего брата 6 литров бензина на музыкальную колонку JBL Flip4.

"Месяц назад он выложил фотографию, где была изображена горящая церковь. Но сомнений в том, что это сделал он, не было, потому что за день до этого, когда он и ещё несколько человек проезжали мимо на лодке, все сказали что вид красивый, а он сказал, что некрасивый вид, лучше бы она сгорела", - сказал  радиостанции "Говорит Москва" Иван.

Также Иван рассказал, что Игнат во всём признался в отделении полиции, и "в этот момент, когда признавался, он смеялся".

Пожар в церкви XVIII века в Карелии произошёл 10 августа. Храм высотой 42 метра распологался на берегу Кондопожской губы Онежского озера, здание уничтожено огнём полностью. В поджоге церкви заподозрили 15-летнего подростка, который отдыхал у бабушки.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-08-13 15:31:36
Фамилии его учителей - в студию.
кир
2018-08-13 15:42:02
Неравнодушный, коллеги Галины Васильевой. Не способны они выучить новое поколение лучше старшего. О родителях не говорю, многие - совсем полная дичь.
однозначно
2018-08-13 15:05:26
Да не болтайте ерундой. Это всего лишь домыслы всяких бабушек , журналюг из комсомольской правды и прочей желтой прессы. На суде эта версия развалится как карточный домик. Без серьезных парней из Москвы здесь точно не обойтись. Как тут не вспомнить Глеба Жеглова про Гришку Отрепьева на литовской границе.
Гость
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