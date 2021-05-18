Подросток, гонявший на мопеде по поселку Карелии без прав, заплатит крупный штраф

В Прионежском районе 17-летнему юноше, катавшемуся на мопеде, грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел на станции Шуйской. Наряд ДПС остановил подростка, который управлял мопедом. У 17-летнего водителя не было прав, хотя для управления скутером (мопедом) с объемом двигателя до 50 куб.см необходимо иметь водительское удостоверение категории М, А1. Документ можно получить с 16 лет. Об этом сообщается в паблике "Полиция Прионежского района".

Подросток был отстранен от управления мопедом. Теперь ему грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее в Карелии 50-летний мужчина травмировался после падения с мопеда.