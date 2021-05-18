Реклама на сайте
Прислать новость
Неожиданный продукт для долголетия раскрыл 111-летний мужчина 4
18.05.2021 19:40
Бездомный мужчина рассказал, как увел ребенка со двора 1
18.05.2021 19:10
Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль 19
Сегодня 06:40
Житель Карелии в пьяном угаре облил бензином и сжег свою жену 2
18.05.2021 17:24

Подросток, гонявший на мопеде по поселку Карелии без прав, заплатит крупный штраф

Новости. Общество
13:04, 19 Мая 2021
фото: © Полиция Прионежского района
Загрузка...

В Прионежском районе 17-летнему юноше, катавшемуся на мопеде, грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел на станции Шуйской. Наряд ДПС остановил подростка, который управлял мопедом. У 17-летнего водителя не было прав, хотя для управления скутером (мопедом) с объемом двигателя до 50 куб.см необходимо иметь водительское удостоверение категории М, А1. Документ можно получить с 16 лет.  Об этом сообщается в паблике "Полиция Прионежского района".

Подросток был отстранен от управления мопедом. Теперь ему грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее в Карелии 50-летний мужчина травмировался после падения с мопеда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»