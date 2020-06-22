Подросток угнал такси в Петрозаводске вместе со спящим водителем

Курьезное происшествие произошло с водителей такси в Петрозаводске в самую короткую ночь, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводский таксист в ночь на понедельник, 22 июня, уснул в собственной иномарке на переднем пассажирском сиденье. Чтоб не замерзнуть во сне, он оставил двигатель заведенным. Каково же было его удивление, когда проснулся он в совершенно другом микрорайоне города, а рядом с машиной находились полицейские. Объяснение ночному происшествию дали сотрудники уголовного розыска, восстановившие ночное происшествие в деталях.

Как выяснили полицейские, около двух часов ночи в центре микрорайона Перевалка прогуливался несовершеннолетний горожанин с приятелем. Вояж стал возможным из–за того, что родители подростка работали в ночную смену. Заметив автомобиль, товарищи решили прокатиться. Причем совершеннолетний участник тандема не умел управлять транспортным средством, потому за руль сел младший.

Момент, когда машина отъезжала, заметили работники одного из предприятий города. Персонал хорошо знал таксиста, и им показалось подозрительным, что чужие люди завладели машиной. Об этом они и сообщили в дежурную часть полиции, заодно дав описание автомобиля.

Непродолжительное время спустя экипаж ДПС остановил разыскиваемую иномарку. Приятели со спящим рядом хозяином авто успели доехать до микрорайона Сулажгора.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, по итогам проверки будут вынесены процессуальные решения, квалифицирующие действия участников происшествия.