Подросток обокрал стройорганизацию в Петрозаводске

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи с территории строительной организации.

По данным пресс-службы МВД Карелии, в полицию обратились представители одного из строительных предприятий Петрозаводска. Заявители сообщили, что с охраняемой территории похищены восемь подпятников для строительной техники. Ущерб превысил 30 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им. оказался несовершеннолетний петрозаводчанин. По версии правоохранителей, ночью юноша незаметно пробрался на территорию и похитил подпятники с бортов автомобилей. Впоследствии он сбыл все изделия за 1 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".