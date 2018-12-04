Подросток обокрал стройорганизацию в Петрозаводске

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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи с территории строительной организации.
По данным пресс-службы МВД Карелии, в полицию обратились представители одного из строительных предприятий Петрозаводска. Заявители сообщили, что с охраняемой территории похищены восемь подпятников для строительной техники. Ущерб превысил 30 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им. оказался несовершеннолетний петрозаводчанин. По версии правоохранителей, ночью юноша незаметно пробрался на территорию и похитил подпятники с бортов автомобилей. Впоследствии он сбыл все изделия за 1 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".
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