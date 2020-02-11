Подросток в Карелии разукомплектовал автомобиль

В полицию Кемского района поступило заявление от местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина указал, что из его машины украли четыре динамика, сабвуфер, две магнитолы и усилитель. Ущерб он оценил в 6 тысяч рублей.

Спустя некоторое время в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее автомобиль тоже вскрыли.



Полицейские выяснили, что к обоим происшествиям причастен несовершеннолетний кемлянин. У него дома нашли краденые вещи.



16-летний подросток вскрыл дверь, а после попытался замкнуть провода. Но таким образом автомобиль он завести не смог. Поэтому через несколько дней еще раз решил попытаться завладеть тем же автомобилем. Вторая попытка также закончилась неудачей.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее подросток-вымогатель оказался на скамье подсудимых в Петрозаводске.