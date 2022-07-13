Подросток в Карелии стал жертвой преступления, совершенного его сверстником

Кражу раскрыли полицейские Медвежьегорского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратилась 35-летняя сельчанка, сообщившая, что ее сын лишился телефона в результате кражи. Неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, хранившийся в рюкзаке, который юноша оставил на скамейке в раздевалке. Вернувшись с тренировки, устройство он не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — ранее уже попадавшего в поле зрения полицейских сверстника потерпевшего. Он признался в краже и рассказал, что забрал смартфон домой, где подобрал пароль и начал им пользоваться. Полиция изъяла телефон, в ближайшее время он будет возвращён законному владельцу.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ведётся дознание.