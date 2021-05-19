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В Петрозаводске суд наказал подростка за то, что он полгода воровал еду в магазине

Новости. Криминал
14:45, 20 Мая 2021
фото: © Depositphotos
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Не достигший 18 лет житель столицы Карелии успел совершить несколько преступлений и попал в специнтернат, сообщили в городском суде.

Петрозаводский городской суд 18 мая 2021 года назначил наказание несовершеннолетнему жителю карельской столицы за грабеж и две кражи.

С апреля по октябрь 2020 года подросток крал продукты из различных магазинов Петрозаводска.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев 5 дней лишения свободы в воспитательной колонии, но от наказания подросток был освобожден и помещен в специнтернат до достижения 18 лет.

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